Депутаты предлагают возмещать покупателям сумму покупки за неверный чек
Депутаты предлагают возмещать покупателям часть штрафа, уплаченного предпринимателем за нарушение порядка проведения расчетной операции при покупке на сумму более 50 необлагаемых налогом минимумов (850 грн), говорится в зарегистрированном в Верховной Раде Украины законопроекте №6757.
Как сообщается на сайте украинского парламента, соответствующий законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по детенизации в области торговли и услуг внесли ряд депутатов от фракции "Блок Петра Порошенка" и депутатской группы "Партия "Видродження". Документ находится на стадии ознакомления.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, такие меры должны вывести из теневого оборота часть расчетов наличными и товары, которые реализуются неофициально.
"Одним из инструментов, призванных способствовать процессам детенизации экономики Украины и повышения уровня защиты прав потребителей, является усиление мотивации самих покупателей в получении фискальных отчетных чеков", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно тексту законопроекта, депутаты предлагают компенсировать стоимость покупки покупателям, которые выявят нарушение при покупке товара стоимостью более 50 необлагаемых минимумов и направят соответствующую жалобу контролирующим органам. Для проверки чеков и расчетных документов предлагают создать специальный портал.
Другим зарегистрированным в Раде законопроектом №6758 предлагается оставить упрощенную систему учета расходов только тем субъектам упрощенной системы налогообложения второй и третьей групп, которые не освобождены от обязанности использовать регистраторы расчетных операций (РРО).
Как сообщалось, в 2016 году Кабинет министров своим постановлением ввел обязательное использование РРО при превышении годового дохода 1 млн грн независимо от вида деятельности. Однако действие постановления не распространяется на предпринимателей, которые осуществляют розничную торговлю подакцизными товарами, алкогольными напитками и табачными изделиями.