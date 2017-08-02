"Укрзализныця" на днях объявит тендер на закупку еще 1 тыс. полувагонов - Балчун

ПАО "Укрзализныця" намерена в течение нескольких дней объявить тендер на закупку еще 1 тыс. полувагонов (помимо уже объявленных на 2465 вагонов), а также до конца года построить на собственных мощностях более 2 тыс. полувагонов, сообщил глава ведомства Войцех Балчун.

"Одним из приоритетных направлений инвестиций для нас – грузовые вагоны. В 2017 году хотим произвести и приобрести их рекордное количество. Пусть мотивацией для отечественных производителей будет то, что только на собственных мощностях "Укрзализныця" их сделает более 2 тыс. штук. Ваше задание, уважаемые украинские производители, намного амбициознее. Мы завершим тендер на 2465 вагонов и на днях объявим очередной тендер еще на 1 тыс. штук", - написал В.Балчун на своей странице в Фейсбук.

Как сообщалось, первоначальные планы производства полувагонов на вагоноремотных заводах "Укрзализныци" предполагали строительство 3 тыс. полувагонов.

В.Балчун также сообщил, что в начале сентября планируется объявить тендер на закупку вагонов за средства ЕБРР.

"Если все будет хорошо в нашей работе с ЕБРР, то в начале сентября объявим еще один (тендер – ИФ), в этот раз рекордный по количеству. Вам надо сконцентрироваться на наращивании объемов своего производства и ценовой борьбе в ходе тендера, а не меряться силами в судебных процессах или жалобах в Антимонопольный, что, в результате приводит к срыву наших важных для Украины инициатив", - написал В.Балчун.

Как сообщалось, принять решение о выделении "Укрзализныци" кредита в размере до $150 млн для приобретения полувагонов ЕБРР может 18 октября (ранее датой его принятия было определено 20 сентября 2017 года).

В свою очередь, отечественные вагоностроители неоднократно поднимали вопрос о блокировании бесконечными жалобами в АМКУ уже объявленных тендеров на 2465 полувагонов фирмами "Максмед Интернейшнл" и "Евроклинсервис", которые подают заявки на все тендеры (не только по закупке вагонов), но не имеют собственного производства.

По их данным, с начала года эти фирмы заблокировали проведение тендеров на 7 млрд грн, в том числе тендеры "Укрзализныци" на 6 млрд грн.

Озабоченность ситуацией проявляла и "Укрзализныця", и просила госорганы дать правовую оценку деятельности этих фирм, а руководители ассоциаций, союзов, федераций, отдельных предприятий и организаций обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в ситуацию.

На сегодня из объявленных тендеров на закупку 2465 полувагонов состоялись тендера только на приобретение 350 вагонов.