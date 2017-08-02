Банк "Кредит Днепр" начал выдачу индивидуальных электронных лицензий НБУ

Банк "Кредит Днепр" (Киев) начал выдачу индивидуальных электронных лицензий Национального банка Украины (НБУ) для инвестиций за рубеж, сообщается в пресс-релизе банка.

"Согласно новым правилам НБУ, сумма, которую клиент-физическое лицо может перечислить за границу, составляет $50 тыс. в год. Чтобы получить лицензию клиент должен быть гражданином Украины, а также иметь текущие счета или счета открытия карты в гривне и валюте перевода. Заявление клиента на получение е-лицензии с документами, подтверждающими его доход и цель перевода средств за пределы Украины, рассматриваются в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении.

Е-лицензия выдается клиентам с целью инвестирования, размещения средств на собственных счетах за границей, а также выполнения обязательств перед нерезидентами по договору страхования жизни.

Как отмечается в сообщении, либерализация валютного рынка и создание для украинцев дополнительных возможностей для инвестиций зарубеж окажут позитивное влияние на развитие рынка private банкинга в Украине.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Единственным его акционером на 1 января 2017 года была компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", 100% уставного капитала которой владеет компания Paramigiani Management Limited (обе - Кипр). В свою очередь, 99% акций Paramigiani Management Limited прямо и еще 1% опосредованно принадлежат Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (8,333 млрд грн) банк занимал 22-е место среди 90 действующих.