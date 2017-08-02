Аэропорт "Харьков" в июле 2017 увеличил пассажиропоток на четверть по сравнению с 2016

Пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" в июле 2017 года воспользовались 87,2 тыс. пассажиров, что на 26% больше по сравнению с июлем 2016 года, когда услугами аэропорта воспользовались 69,1 тыс. человек.

Как сообщает в среду пресс-служба аэропорта, за семь месяцев 2017 года пассажиропоток составил 451,3 тыс. пассажиров, что на 45% больше, чем в аналогичный период прошлого года (310,6 тыс. человек).

В аэропорту "Харьков" рост пассажиропотока связывают с появлением в марте нового ежедневного рейса Харьков–Стамбул (Turkish Airlines), запуском сезонных перелетов авиакомпании Bravo в Монастир (Тунис), увеличением числа перелетов в Варшаву и Тель-Авив, а также ростом загрузки всех существующих рейсов.

Как сообщалось, в 2016 году аэропорта "Харьков" увеличил пассажиропоток на 61% по сравнению с 2015 годом – до 599,7 тыс. человек, что согласно данным аэропорта практически соответствует показателю рекордного для него 2013 года (605 тыс. чел.).

В июне 2017 года аэропорт "Харьков" обслужил 82,9 тыс. человек, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Харьковский аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 50 м. На его территории расположены два пассажирских терминала с пропускной способностью 100 и 650 человека в час.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.