Экономика

11:35 02.08.2017

Председатель правления "Дойче Банк ДБУ" Иванов-Бланкенбург уволился с должности

Председатель правления ПАО "Дойче Банк ДБУ" (Киев) Борислав Иванов-Бланкенбург 31 июля уволился с должности, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, он уволился по собственному желанию.

Б. Иванов-Бланкенбург занимал должность главы правления "Дойче Банк ДБУ" 1 год и 8 месяцев.

"Дойче Банк ДБУ" основан в 2009 году. По данным банка, его единственным акционером является Deutsche Bank AG.

Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активовбанк занимал 44-е место (1,427 млрд грн) среди 90 действовавших в стране финучреждений.

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