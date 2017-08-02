Нефть дешевеет вторую сессию подряд

Цены на нефть снижаются в среду вторую сессию подряд на сигналах увеличения добычи государствами ОПЕК, пишет MarketWatch.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 кв в среду опустилась на $0,42 (0,81%) - до $51,36 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы подешевели на $0,94 (1,78%) - до $51,78 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,44 (0,9%) - до $48,72 за баррель. Контракт подешевел на $1,01 (2,01%) - до $49,16 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Данные Reuters, опубликованные накануне, указали на рост производства нефти в странах ОПЕК в июле до максимального уровня с начала текущего года.

Отчет Американского института нефти (API) усилил опасения того, что нефтедобывающие страны по-прежнему далеки от цели восстановления баланса спроса и предложения на нефтяном рынке.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,8 млн баррелей.

Оценки API не всегда совпадают с официальной статистикой, однако внимательно отслеживаются экспертами.

"Для WTI, стоимость которой находится около $50 за баррель, очень нужны хорошие новости, учитывая сохраняющийся потенциал увеличения поставок нефти на рынок", - отметил аналитик CMC Markets Рик Спунер.

Минэнерго США обнародует данные о запасах нефти в США за прошлую неделю в среду в 17:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти по итогам прошлой недели на 2,8 млн баррелей.