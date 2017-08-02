"Укртепло" планирует инвестировать 2,5 млрд грн в биоТЭЦ и завод этанола в Одесской области

Группа "Укртепло", оперирующая крупнейшей в стране сетью котельных на биотопливе, планирует построить в Одесской области ТЭЦ мощностью 12 МВт, работающую на с/х отходах, и завод по производству биоэтанола.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава Одесской обладминистрации Максим Степанов, ТЭЦ будет готова к осени 2018 года, завод проектной мощностью 50 тыс. тонн спирта в год должен заработать в 2021 году.

Общий объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд грн.

В пресс-службе Одесской обладминистрации корреспонденту "Интерфакс-Украина" уточнили, что инвестором проекта выступает группа "Укртепло". ТЭЦ и завод будут размещены на базе Заплазского сахарного завода в Любашевском районе Одесской области. Там же планирует запустить производство эфирных масел.

Компания "Укртепло" создана в 2011 году. В настоящее время оперирует крупнейшей в стране сетью котельных на биотопливе: 110 объектов в 14 регионах суммарной мощностью 158 МВт. Портфель проектов группы включает биоТЕЦ, малые ГЭС, заводы по добыче биогаза.

О планах по реализации проекта на базе Заплазского сахарного завода ГК "Укртепло" заявляла в мае 2016 года. Тогда компания также планировала оборудовать солнечную электростанцию и производство синтез-газа.

Как сообщалось, в конце августа 2011 года входивший в "Черноморскую сахарную компанию" Заплазский сахарный завод был продан с аукциона за 25,133 млн грн, что соответствовало начальной цене. Покупателем выступила киевское ООО "Автомобильная компания "Автотрейд-Сервис". Однако в 2013 году собственники завода решили законсервировать предприятие из-за значительных убытков по итогам 2012 года. Тогда владельцы завода вложили средства в восстановление предприятия, ремонт зданий и оборудование, дотации сельхозпроизводителям и инфраструктуру, однако в итоге понесли убытки на сумму около 30 млн. грн.

Жители Любашевского района Одесской области приписывают владение Заплазского сахарного завода депутату Одесского облсовета Анатолию Артеменко.