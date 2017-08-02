"Укрзализныця" завершила I пол.-2017 с чистой прибылью 122,5 млн грн по МСФО

Чистая консолидированная прибыль ПАО "Укрзализныця" в первом полугодии 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности составила 122,5 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован чистый убыток около 3,78 млрд грн, сообщил глава правления Войцех Балчун.

Доходы компании выросли на 5,6 млрд, или 17,6%, и составили 35,3 млрд, тогда как рост расходов составил 4,7%, или 1,7 млрд грн, написал он на своей странице в Facebook в среду.

В.Балчун добавил, что капитальные инвестиции выросли на 180% – до 3,4 млрд грн. Он уточнил, что на модернизацию основных средств был направлен 1 млрд грн, капитальное строительство - 1 млрд грн, приобретение основных средств – 0,75 млрд грн, капитальный ремонт – 0,4 млрд грн.

Глава компании добавил, что грузооборот в первом полугодии 2017 года увеличился на 6,1% – до 94,9 млрд тонно-километров, в том числе транзитные перевозки – на 7,5%, до 732 млн тонно-километров. По его словам, рост пассажирооборот составил 6,9% – до 13,8 млрд тонно-километров.

Согласно сообщению, рабочий парк вагонов вырос в среднем в сутки на 13,6 тыс., или на 11,6%, а общий парк локомотивов в июне 2017 года увеличился на 68 единиц, или 3,8%, что вместе позволило увеличить среднесуточную нагрузку на 1358 вагонов, или на 13,3%.

"То, чего удалось достичь в первом полугодии 2017 года, лишний раз подчеркивает огромный потенциал нашей компании. И эти результаты могли бы быть значительно лучше, если бы мы не были все время под внутренней и внешней агрессией, атакованы популизмом и окружены коррупцией на всех уровнях", – отметил В.Балчун.

Он также выразил сожаление, что "Укрзализныця" до сих пор не имеет возможности сдать в аренду ни одного метра недвижимого имущества, реализовать непрофильные активы, списать и продать металлолом, привлечь любые консалтинговые компании, осуществить привлечение даже незначительной суммы кредита. "Под все это так и не была утверждена на государственном уровне нормативная база, и в каждом случае необходимо получать отдельное согласие КМУ", – пояснил глава правления.