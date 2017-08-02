Цена золота снижается с максимума за 7 недель

Цены на драгметаллы снижаются в среду, золото отступило от достигнутого накануне 7-недельного максимума на фоне стабилизации курса доллара в ожидании данных о рынке труда США.

Котировки контрактов на золото с поставкой в августе на электронных торгах на бирже Comex в Нью-Йорке снизились на 0,4% , до $1267,20 за тройскую унцию. Спотовая цена золота в слитках уменьшилась на 0,2%, до $1265,79 за унцию.

Как стало известно в среду, инвесторы в июле вывели $2,4 млрд из крупнейшего золотого ETF мира - SPDR Gold Shares. При этом спотовая цена золота в прошлом месяце увеличилась на 2,2%.

"Пятничные обновления по рынку труда США представляют фактор риска и могут вернуть внимание рынка к фундаментальным экономическим показателям, - считает стратег IG Asia Цзинъи Пань. - Если данные в этом статическом отчете будут оптимистичными, рост цен на золото может быть ограничен".

Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидают, что число рабочих мест в американской экономике в июле выросло на 180 тыс. после скачка на 222 тыс. в предыдущем месяце. Безработица, как ожидается, уменьшилась до 4,3% с 4,4%.

Курс доллара к евро к 10:37 кв опустился на 0,2%, до $1,1827, после повышения на 0,3% во вторник.

Серебро в среду подешевело на 0,5%, до $16,63 за унцию, платина - на 0,3%, до $942,69 за унцию, палладий - также на 0,3%, до $892,5 за унцию.