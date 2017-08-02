НБУ признал банк "Гефест" неплатежеспособным

Национальный банк Украины (НБУ) отнес ПАО "Коммерческий банк "Гефест" (Киев) к категории неплатежеспособных, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение №490-рш/БТ приняло правление НБУ 1 августа.

"Банк не выполнил требования нормативно-правовых актов центробанка в части повышения уровня регулятивного капитала до 200 млн грн в срок до 11 июля. Соответственно НБУ обязан принять решение о признании банка "Гефест" неплатежеспособным", - отмечено в сообщении.

Нацбанк при этом уточняет, что регулятивный капитал банка "Гефест" по состоянию на 31 июля составлял менее трети необходимого уровня.

Кроме того, НБУ отметил, что банк "Гефест" был учрежден в конце 2013 года и, учитывая кризисные явления в экономике, фактически не проводил активной деятельности. По состоянию на дату принятия решения о признании неплатежеспособным, финучреждение не имело никаких обязательств перед клиентами.

НБУ зарегистрировал банк "Гефест" в октябре 2013 года.

Единственным акционером банка на 1 января 2017 года являлось ООО "Приоритет права лтд", бенефициарным собственником – Игорь Кутицкий.

Согласно данным НБУ, банк "Гефест" по состоянию на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов занимал 90-е место (17,697 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.

В конце мая текущего года единственный акционер банка, являющийся также его директором, принял решение увеличить уставный капитал финучреждения на 80 млн грн, или на 66%, – до 201 млн грн путем дополнительного выпуска акций.