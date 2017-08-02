Доллар возобновил снижение к евро

Доллар в среду возобновил снижение по отношению к единой европейской валюте после небольшого повышения во вторник, когда долларовый индекс ICE пытался подняться с минимума за 15 месяцев.

Вместе с тем иена в паре с евро упала до минимума за 18 месяцев, а также продолжила снижение к доллару США и австралийскому доллару, поскольку позитивная квартальная отчетность компаний ослабляет спрос на защитные активы.

Евро в 9:12 кв 2 августа стоил $1,1825 по сравнению с $1,1802 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке, за которые доллар в этой паре подорожал на 0,3%.

В июле долларовый индекс упал 5-й месяц подряд из-за уменьшившихся ожиданий повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и политической дестабилизации в США.

Согласно данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME, почти никто не ждет изменения ставки ФРС в сентябре, вероятность ее повышения оценивается всего в 1,4%, тогда как еще 25 июля вероятность ее повышения оценивалась в 8%. Вместе с тем к декабрьскому заседанию вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов возрастает до 42,5%. Шансы на увеличение стоимости кредитования превышают 50% лишь с марта 2018 года.

Курс доллара повышается по отношению к иене - 110,79 иены/$1 против 110,36/$1 во вторник. Евро в паре с японской нацвалютой поднялся до 131,00 иены со 130,25 иены накануне, ранее в течение сессии евро достигал 131,18 иены - максимума с февраля 2016 года.

Новозеландский доллар упал на 0,6% к доллару США на данных о неожиданном сокращении безработицы в Новой Зеландии, которое наблюдалось впервые с 2015 года. Во втором квартале уровень безработицы в стране опустился до 4,8% - минимума с декабря 2008 года.

Аналитики Societe Generale улучшили прогноз для валют развивающихся стран, отметив, что пик их роста будет достигнут в четвертом квартале, а не в июле-сентябре, как предполагалось ранее. Такие факторы, как отсутствие спешки в ужесточении денежно-кредитной политики Федрезерва и стабилизация экономического роста в Китае, окажут поддержку валютам emerging markets в ближайшие месяцы, отмечает в обзоре SocGen.

Эксперты банка отдают предпочтение высокодоходным валютам: мексиканскому песо, бразильскому реалу, южноафриканскому рэнду, турецкой лире и индийской рупии. По их мнению, перспективы рубля и индонезийской рупии менее благоприятны.