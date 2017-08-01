Система автоблокировки рисковых налоговых накладных за месяц сэкономила 1,5 млрд грн в бюджет- Гройсман

Система автоматической блокировки рисковых налоговых накладных (НН) с начала своей работы (1 июля 2017 года – ИФ) сэкономила более 1,5 млрд грн бюджетных средств, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, ссылаясь на данные Государственной фискальной службы (ГФС).

"С 1 июля полноценно начала работу система автоматического блокирования рисковых накладных и только за месяц успешно доказала свою эффективность. По данным ГФС, за этот период более чем 1,5 млрд грн были выведены из тени вследствие блокировки системой рисковых налоговых накладных", – написал премьер на своей странице в cоцсети Facebook во вторник.

Как сообщило Министерство финансов, Минфин и ГФС работают над улучшением алгоритмов и критериев приостановки НН. С 21 июля заработала открытая группа в соцсети Facebook, где бизнес может оставлять отзывы о нововведении и предложения по улучшению. Налогоплательщики жалуются на технические ошибки в работе системы, сложности в регистрации сопутствующих документов, несовершенность критериев блокировки и нарушение комиссией ГФС 5-дневного срока рассмотрения заблокированной налоговой накладной.

"Плательщик выписывает налоговые накладные филиалов с дробями в номере НН. Например, 345/8 (всего 8 филиалов). Получив сообщение об остановке НН филии, налогоплательщик отправляет дополнение и сообщение о подаче документов, подтверждающих реальность операции по отказанным налоговым накладным/расчетам корректировки с прикрепленными документами. Но система отклоняет такие сообщения и выдает ошибку – по консультациям горячей линии, система не воспринимает в названии НН дробь", – пишет руководитель департамента аудита и сопутствующих аудиту услуг в аудиторской компании PSP Audit Катерина Проскура.

Как отмечает Конфедерация строителей в открытом письме к министру финансов Александру Данилюку, критерии блокировки НН не учитывают специфику предприятий, в частности, строительной отрасли.

По словам представителей ГФС, предложения и отзывы будут приняты ко вниманию во время работы общей рабочей группы с Минфином для усовершенствования работы системы. ГФС также отмечает, что количество приостановленных НН составила около 1% поданных НН. При этом в ведомстве подчеркнули, что процент отказанных накладных стал сокращаться.

Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года поправкам в Налоговый кодекс, с 1 июля 2017 года заработала автоматическая регистрация НН в Едином реестре налоговых накладных. Однако ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.

Ранее Минфин сообщал, что в отношении заблокированных НН система сработала по двум критериям: "пересорт" товаров – несоответствие объема или отсутствие приобретения товара при его реализации, а также отсутствие лицензий на право предприятия производить, экспортировать, импортировать, совершать оптовую или розничную торговлю подакцизными товарами.

По данным Минфина, за первую декаду июля система заблокировала регистрацию 1,1% почти из 3,7 млн НН. По состоянию на 25 июля количество заблокированы НН сократилось до 0,97%. При блокировке налогоплательщик имеет право в течение 365 дней подать в ГФС документы, подтверждающие реальность совершенной операции. В свою очередь, комиссия ГФС обязана в течение пяти дней после приема документов принять решение о регистрации или нерегистрации НН/РК. Отказ в регистрации плательщик может обжаловать в течение 10 дней.