Экономика

15:58 01.08.2017

Brexit увеличит расходы британских банков на 4%, повысит требования к капиталу на 30%

Выход Великобритании из ЕС увеличит расходы британских банков на 2-4% и повысит требования к капиталу на 15-30%, пишет Financial Times со ссылкой на исследование консалтинговой компании Oliver Wyman.

Рост расходов связан с необходимостью перенести часть операций на территорию ЕС, чтобы избежать правовых коллизий. По мнению экспертов Oliver Wyman, ряд банков может счесть это слишком затратным и отказаться от части европейского бизнеса вовсе.

При этом банкам придется держать в резерве больше средств на покрытие возможных убытков, поскольку "всякий раз, когда вы разделяете инвестиционный портфель, вы теряете преимущество диверсификации, которое позволяло держать меньше средств в качестве страховки".

По прогнозу Oliver Wyman, из-за Brexit Великобритания лишится 31-35 тыс. рабочих мест в сфере финансовых услуг, из них 12-17 тыс. - в банковском секторе.

Ранее представители банка HSBC отметили, что Brexit принесет банку единовременный убыток в размере $200-300 млн и в перспективе может снизить выручку на $1 млрд. Банк постарается этого избежать, переведя до 1 тыс. сотрудников европейского инвестиционного подразделения в одну из стран ЕС.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Вспышка АЧС зафиксирована в Винницкой области

Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой вступило в силу

США ввели санкции против президента Венесуэлы

Глава Минфина отвергает все обвинения в неуплате налогов

Продовольственные ярмарки в Киеве прекратят на несколько дней

ПОСЛЕДНЕЕ

Два российских танкера проданы на украинских электронных торгах

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $52,5

Рубль усилил падение к доллару и евро из-за перешедшей к снижению нефти

Власти Великобритании начали проверку в отношении BAT

Закон о коммерческом учете в сфере тепло- и водоснабжения вступит в силу со 2 августа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
компьютерный корпус
РЕКЛАМА