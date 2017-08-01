Brexit увеличит расходы британских банков на 4%, повысит требования к капиталу на 30%

Выход Великобритании из ЕС увеличит расходы британских банков на 2-4% и повысит требования к капиталу на 15-30%, пишет Financial Times со ссылкой на исследование консалтинговой компании Oliver Wyman.

Рост расходов связан с необходимостью перенести часть операций на территорию ЕС, чтобы избежать правовых коллизий. По мнению экспертов Oliver Wyman, ряд банков может счесть это слишком затратным и отказаться от части европейского бизнеса вовсе.

При этом банкам придется держать в резерве больше средств на покрытие возможных убытков, поскольку "всякий раз, когда вы разделяете инвестиционный портфель, вы теряете преимущество диверсификации, которое позволяло держать меньше средств в качестве страховки".

По прогнозу Oliver Wyman, из-за Brexit Великобритания лишится 31-35 тыс. рабочих мест в сфере финансовых услуг, из них 12-17 тыс. - в банковском секторе.

Ранее представители банка HSBC отметили, что Brexit принесет банку единовременный убыток в размере $200-300 млн и в перспективе может снизить выручку на $1 млрд. Банк постарается этого избежать, переведя до 1 тыс. сотрудников европейского инвестиционного подразделения в одну из стран ЕС.