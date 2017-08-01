Экономика

15:56 01.08.2017

Два российских танкера проданы на украинских электронных торгах

Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ), согласно информации на ее сайте, 31 июля продала два российских танкера, ранее принадлежащих обанкротившейся компании "Волго-Донское судовое агентство" (Волгоград, РФ) на общую сумму 10,1 млн грн.

Как сообщает Центр транспортных стратегий, стартовая цена на электронных торгах за российский танкер-нефтевоз "Борислав" выросла в 3,5 раза – до 5,113 млн грн, танкера-химовоза "Ниагара" – более чем вдвое, до 5,012 млн грн.

Девять участников торгов за "Борислав" 30 раз повышали ставки с 9.00 до 21.31 31 июля.

За танкер-химовоз "Ниагара" торговались пять участников с 9.00 до 19.06.

Как сообщалось, после банкротства ООО "Волго-Донское судовое агентство" имущество компании распродают за долги. Предприятие задолжало $40,094 тыс. фирме Cye Petrol Tic Ltd. Sti (Стамбул, Турция).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Вспышка АЧС зафиксирована в Винницкой области

Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой вступило в силу

США ввели санкции против президента Венесуэлы

Глава Минфина отвергает все обвинения в неуплате налогов

Продовольственные ярмарки в Киеве прекратят на несколько дней

ПОСЛЕДНЕЕ

Brexit увеличит расходы британских банков на 4%, повысит требования к капиталу на 30%

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $52,5

Рубль усилил падение к доллару и евро из-за перешедшей к снижению нефти

Власти Великобритании начали проверку в отношении BAT

Закон о коммерческом учете в сфере тепло- и водоснабжения вступит в силу со 2 августа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5648.html
РЕКЛАМА