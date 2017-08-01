Два российских танкера проданы на украинских электронных торгах

Система электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ), согласно информации на ее сайте, 31 июля продала два российских танкера, ранее принадлежащих обанкротившейся компании "Волго-Донское судовое агентство" (Волгоград, РФ) на общую сумму 10,1 млн грн.

Как сообщает Центр транспортных стратегий, стартовая цена на электронных торгах за российский танкер-нефтевоз "Борислав" выросла в 3,5 раза – до 5,113 млн грн, танкера-химовоза "Ниагара" – более чем вдвое, до 5,012 млн грн.

Девять участников торгов за "Борислав" 30 раз повышали ставки с 9.00 до 21.31 31 июля.

За танкер-химовоз "Ниагара" торговались пять участников с 9.00 до 19.06.

Как сообщалось, после банкротства ООО "Волго-Донское судовое агентство" имущество компании распродают за долги. Предприятие задолжало $40,094 тыс. фирме Cye Petrol Tic Ltd. Sti (Стамбул, Турция).