Экономика

15:52 01.08.2017

Цены на нефть снижаются, Brent торгуется у $52,5

Цены на нефть умеренно опускаются в ходе торгов во вторник после рекордного более чем за год повышения по итогам июля.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 МСК во вторник опустилась на $0,27 (0,51%) - до $52,45 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,16 (0,32%) - до $50,01 за баррель.

Нефть держится близко к максимальному уровню с мая на ожиданиях, что меры ОПЕК по сокращению добычи начали давать результат, и вскоре на рынке может установиться баланс спроса и предложения.

Кроме того, инвесторы ждут данных министерства энергетики США о запасах топлива в стране, которые будут обнародованы вечером в среду. Аналитики в среднем ожидают, что отчет укажет на сокращение товарных запасов нефти в Штатах на 3,3 млн баррелей по итогам прошлой недели.

На предыдущей неделе запасы упали на 7,21 млн баррелей, однако по-прежнему примерно на 90 млн баррелей превышают средний показатель для данного времени года за последние 5 лет.

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