Экономика

15:16 01.08.2017

Закон о коммерческом учете в сфере тепло- и водоснабжения вступит в силу со 2 августа

Закон "О коммерческом учете коммунальных услуг" обнародован в газете "Голос Украины" и вступит в силу со 2 августа.

Документ предусматривает обязательное оснащение домовыми счетчиками всех зданий, присоединенных ко внешним тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения.

Согласно закону, такие счетчики должны быть установлены операторами внешних сетей до 1 октября 2018 года (для жилых домов), или до 1 октября 2017 года (для нежилых зданий).

Кроме того, согласно принятому документу, для многоквартирных домов обязательным будет оснащение индивидуальными приборами учета, или приборами-распределителями показателей потребления тепловой энергии. Такие счетчики должны быть установлены до 1 октября 2018 года (для нежилых зданий с несколькими потребителями – до 1 октября 2017 года).

Закон запрещает присоединение к сетям новых строений, не оборудованных указанными выше счетчиками.

Документ также устанавливает, что расчеты за коммунальные услуги должны осуществляться исключительно на основании данных коммерческого учета, гарантирует доступ к таким данным для потребителей.

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