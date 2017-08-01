Экономика

12:20 01.08.2017

Вспышка АЧС зафиксирована в Винницкой области

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) за последние дни получила положительный результат исследования на африканскую чуму свиней (АЧС) в Винницкой области.

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, в личном подсобном хозяйстве жителя с. Мигаливцы (Винницкая обл.) зарегистрировано заболевание и гибель свиней. При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы 29 июля установлен диагноз АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Барской райгосадминистрации, решением которой утверждено план по ликвидации АЧС. Определены границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.

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