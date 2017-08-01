Курс доллара к евро растет после резкого падения накануне

Курс доллара США к евро поднимается во вторник после существенного падения по итогам предыдущей сессии.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1820 по сравнению с $1,1842 накануне. В понедельник евро подорожал на 0,8% относительно доллара, курс европейской валюты превысил отметку в $1,18 впервые с января 2015 года.

В июле курс евро относительно американской валюты прибавил 3,5%, с начала 2017 года - 12,4%.

Аналитики Brown Brothers Harriman связывают ослабление доллара США как с политическими, так и с экономическими факторами, пишет MarketWatch.

"Политическая нервозность в США сохраняется, постоянные распри, недостаток опыта и/или некомпетентность подрывают законодательный процесс, несмотря на то, что одна партия имеет большинство в обеих палатах законодательной ветви власти и контролирует исполнительную ветвь власти", - говорится в обзоре Brown Brothers Harriman.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение уволить с поста директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи, назначенного менее двух недель назад. Это подтолкнуло американскую валюту к новым минимумам в понедельник.

Экономические статданные не смогли улучшить настрой трейдеров. Так, индекс деловой активности в Чикаго в июле упал до 58,9 пункта с 65,7 пункта месяцем ранее.

Тем не менее, эксперты ожидают, что доллар может подорожать после публикации июльских данных по американскому рынку труда в пятницу.

"Несмотря на мою уверенность в том, что тенденция к ослаблению доллара сохранится до конца года, все данные указывают на то, что в настоящее время американская валюта существенно перепродана и, вероятно, несколько подорожает относительно текущих уровней", - говорит Хуссейн Сайед, отвечающий за стратегию на валютном рынке в FXTM.

"Пятничные данные о безработице будут ключевыми для доллара, и если они не разочаруют, курс американской валюты пойдет вверх", - полагает эксперт.

Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидают, что число рабочих мест в американской экономике в июле выросло на 180 тыс. после скачка на 222 тыс. в предыдущем месяце. Безработица, как ожидается, уменьшилась до 4,3% с 4,4%.

Курс доллара относительно иены стабилен во вторник на уровне 110,27 иены против 110,26 иены накануне, пара евро/иена торгуется на уровне 130,38 иены по сравнению с 130,56 иены в понедельник.