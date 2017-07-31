Катар пожаловался в ВТО на экономическую блокаду со стороны арабских государств

Власти Катара направили жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за экономического бойкота со стороны Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта и ОАЭ, передает в понедельник "Би-би-си".

В Дохе заявляют, что блокада идет вразрез с правилами торговли, а также нарушает право на интеллектуальную собственность.

При этом в случае, если договоренность не будет достигнута в течение 60 дней, то спор будет рассматриваться отдельной комиссией в рамках ВТО.

В самой организации пока не предоставили комментариев по поводу переданной Дохой жалобы.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. Страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. В то же время некоторые наблюдатели считают, что истинной причиной послужило то, что в ходе прошедшего саммита стран Персидского залива катарское новостное агентство распространило речь эмира Катара, который заявил о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало волну критики на саммите.