MUFG может сделать Амстердам базой для инвестиционно-банковских операций в ЕС после Brexit

Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), крупнейший банк Японии, планирует выбрать Амстердам в качестве плацдарма для инвестиционно-банковских операций в Евросоюзе, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

MUFG, как и другие глобальные банки, опасается, что ее лондонское подразделение потеряет "паспортные права" для работы в ЕС в результате Brexit, и намерен открыть второе европейское подразделение.

Такое решение, вероятно, приведет к перемещению в Амстердам сотен служащих из лондонского офиса MUFG, штат которого составляет порядка 2,1 тыс. сотрудников.

По данным одного из источников, на начальном этапе это будет лишь порядка 100 рабочих мест.

MUFG является первым из глобальных банков, выбравших Амстердам в качестве базы для европейских операций.

Его основные японские конкуренты - Nomura, Daiwa и Sumitomo Mitsui Financial - ранее заявили о намерении перевести инвестиционно-банковские операции во Франкфурт.

Citigroup, Morgan Stanley и Standard Chartered также выбрали Франкфурт в качестве базы в ЕС, HSBC - Париж, Bank of America и Barclays - Дублин.

Одним из факторов, делающих Амстердам менее привлекательным для глобальных фининститутов по сравнению с другими европейскими городами, являются более жесткие, чем требуется законодательством ЕС, ограничения для размера бонусов.

В Нидерландах размер бонусов ограничен 20% фиксированного оклада служащих, в то время как в других странах ЕС бонусы могут превышать зарплаты вдвое, пишет FT.

Кабинет министров Нидерландов ранее заявил, что иностранные банки, перемещающие операции в страну, смогут избежать этого ограничения, поскольку законодательство предусматривает исключения для компаний в случае найма ими 75% служащих за рубежом.

MUFG ранее переместила в Амстердам штаб-квартиру европейских операций в сфере корпоративного и розничного банковского обслуживания.