"Новая почта" с 1 августа повышает тарифы на доставку по Украине

Крупнейшая украинская компания по экспресс-доставке "Новая почта" с 1 августа повышает тарифы на услуги доставки по Украине, адресной доставки документов, посылок и грузов и поднятия на этаж грузов весом более 30 кг.

"Изменения обусловлены ростом необходимых инвестиций в логистическую инфраструктуру компании и разработку новых сервисов и продуктов, которые позволят усовершенствовать качество обслуживания клиентов", – говорится в сообщении на сайте компании.

"Новая почта" пока детально не раскрывает величину повышения тарифов, анонсируя их публикацию 1 августа.

"В среднем на 2-5 грн меняются тарифы на доставку в отделение документов и посылок весом от 0,1 до 10 кг и от 20 до 30 кг. Также обновлен размер доплаты за адресную доставку документов и посылок - в зависимости от веса отправления она изменится на 5-20 грн", – только такие цифры приведены в релизе.

В настоящее время тарифы "Новой почты" на доставку в отделение документов и посылок весом от 0,1 до 10 кг по Украине составляют от 28 грн до 55 грн, от 20 до 30 кг – 95 грн, доплата за услугу адресной доставки – 10-20 грн.

Компания отмечает, что одновременно она внедрит новый подход к тарификации хранения отправлений в отделении и переадресации: "Из новшеств – градация веса отправлений для переадресации между отделениями, распределение тарифа на хранение посылок и грузов, а также изменение расценок на эти дополнительные услуги". Кроме того, изменилась стоимость услуги поднятия на этаж грузов весом более 30 кг.

Помимо того "Новая почта" пересмотрела стоимость обратной доставки документов по Украине из одного отделения в другое.

Компания утверждает, что обновленные тарифы по-прежнему остаются конкурентными на рынке экспресс-доставки.

"Новая почта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,3 тыс. отделений и 1 тыс. почтоматов. В 2016 году компания доставила более 100 млн отправлений.