Экономика

18:39 31.07.2017

Фондовые индексы Украины начали торговую неделю разнонаправленной динамикой

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,3% - до 1118,56 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,12% - до 287,92 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8,83 млн грн, в том числе акциями 8,37 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 41,88 млн грн, в том числе акциями – 0,32 млн грн.

Среди индексных акций УБ подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-1,58%), "Центрэнерго" (-0,92%) и "Укрнафты" (-0,86%).

В "зеленой зоне" завершили торги акции "Мотор Сичи" (+0,12%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,04%).

На ПФТС прошли сделки с акциями "Центрэнерго" (+1,3%) и "Мотор Сичи" (-0,2%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник снизился на 0,43% - до 627,36 пункта при объеме торгов 1,3 млн злотых (9,1 млн грн).

Почти все индексные акции завершили торги снижением стоимости. Худшая динамика зафиксирована по бумагам Coal Energy (-9,57%), "Агротона" (-3,72%) и KSG Agro (-3,59%).

Не изменились котировки только акций агрохолдинга ИМК и "Овостара".

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