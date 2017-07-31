Продовольственные ярмарки в Киеве прекратят на несколько дней

Киевские власти приняли решение прекратить продовольственные ярмарки в столице на период с 1 по 6 августа в связи с повышением температуры воздуха, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

"В связи с повышением температуры воздуха и с целью недопущения вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей, в столице принято решение прекратить проведение ярмарок с 1 до 6 августа. О дальнейшей организации ярмарок будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении КГГА.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве 1-6 августа ожидается повышение температуры воздуха до +34°С.