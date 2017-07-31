Экономика

18:37 31.07.2017

Продовольственные ярмарки в Киеве прекратят на несколько дней

Киевские власти приняли решение прекратить продовольственные ярмарки в столице на период с 1 по 6 августа в связи с повышением температуры воздуха, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

"В связи с повышением температуры воздуха и с целью недопущения вспышек острых кишечных инфекций, пищевых отравлений среди потребителей, в столице принято решение прекратить проведение ярмарок с 1 до 6 августа. О дальнейшей организации ярмарок будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении КГГА.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве 1-6 августа ожидается повышение температуры воздуха до +34°С.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ГФС проверит главу Минфина Данилюка за 1998-2016гг

В РФ снят запрет на ж/д отправку газа на станцию рядом с крупным распредцентром в Украине

Кистион призвал "Нафтогаз" к толерантности в части требований получения компенсации при поставке газа по спецобязательствам

Порошенко подписал закон об усовершенствовании финансирования обращения с радиоактивными отходами

Shell приостановила отгрузки нефтепродуктов с крупнейшего НПЗ Европы после пожара

ПОСЛЕДНЕЕ

Фондовые индексы Украины начали торговую неделю разнонаправленной динамикой

Украина за 6 мес. увеличила добычу газа на 2,6%

Ощадбанк в I полугодии увеличил чистую прибыль на 22%

Цены на нефть снижаются, Brent подешевела

"Метинвест" сменил и. о. гендиректора "Комсомольского рудоуправления" на НКТ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить насос на price.ua
РЕКЛАМА