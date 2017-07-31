Ощадбанк в I полугодии увеличил чистую прибыль на 22%

Государственный Ощадбанк (Киев) в январе-июне 2017 года увеличил чистую прибыль на 22% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 306 млн грн, сообщается в пресс-релизе банка.

Операционный доход увеличился на 20,3% и составляет 4,7 млрд грн.

Активы банка за шесть месяцев выросли на 4,6%, до 220,3 млрд грн. Кредитно-инвестиционный портфель увеличился на 3,9%, до 149,2 млрд грн. Собственный капитал за первое полугодие вырос на 64,3%, до 25,9 млрд грн. Адекватность регулятивного капитала банка составляет 12,4% при нормативном требовании не менее 10%.

Как отмечается в сообщении, деятельность Ощадбанка в течение первого полугодия 2017 была направлена на имплементацию стратегии развития и дорожной карты трансформаций, предусмотренной соглашением о стратегическом сотрудничестве между Ощадбанком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), на обеспечение конкурентоспособных позиций на банковском рынке Украины по ключевым показателям за счет повышения прибыльности, операционной эффективности и качества предоставления услуг.

"Ощадбанк продолжает демонстрировать самый большой среди банков Украины прирост срочных средств физических лиц, подтверждая статус лидера рынка - 5,6 млрд грн. Осознавая важность постепенного восстановления кредитования и значительную роль снижения стоимости кредитования в таком восстановлении, Ощадбанк последовательно проводит политику, направленную на удешевление собственной ресурсной базы. Такая процентная политика уже дала возможность Ощадбанку снизить ставки кредитования для предприятий Украины, в том числе для тех, которые имеют принципиальное значение для экономики страны", - цитирует пресс-служба банка председателя правления Ощадбанка Андрея Пышного.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (226,9 млрд грн) Ощадбанк занимал второе место среди 90 действовавших в стране банков.