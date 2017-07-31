Цены на нефть снижаются, Brent подешевела

Цены на нефть снижаются в понедельник: ралли, в результате которого стоимость WTI подскочила выше уровня в $50 за баррель впервые с мая, сошло на нет.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 кв подешевели на $0,23 (0,44%) до $52,29 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,37 (0,74%) - до $49,34 за баррель.

Поддержку рынку в понедельник оказали сообщения о возможности ужесточения санкций США в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы.

Однако в отсутствие конкретных новостей, цены на нефть начали снижаться, пишет газета The Wall Street Journal.

"Рынку, который растет на новостях, требует непрерывный поток новостей для продолжения ралли", - отмечает автор нефтяного обозрения Schork Report Стивен Шорк.

Повышение цен на нефть на прошлой неделе было отмечено по итогам каждой сессии благодаря позитивным сигналам от государств ОПЕК, выразивших готовность продолжать сокращение добычи.

"Нефтяной рынок берет небольшую передышку после резкого скачка на прошлой неделе", - сказал аналитик по сырьевому сектору банка SEB Бьярн Шилдроп.