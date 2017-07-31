"Метинвест" сменил и. о. гендиректора "Комсомольского рудоуправления" на НКТ

Наблюдательный совет (НС) ЧАО "Комсомольское рудоуправление" (Комсомольское РУ, Донецкая обл.), входящего в группу "Метинвест", прекратил полномочия и. о. генерального директора предприятия Александра Дахновского, назначив на эту должность финансового директора ЧАО "Краснодонуголь" Валентина Кононова.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, кадровый вопрос рассмотрен на заседании НС 28 июля 2017 года.

А.Дахновский исполнял обязанности гендиректора с 16 марта по 28 июля 2017 года после увольнения гендиректора предприятия Юрия Полякова 15 марта текущего года.

В.Кононов назначен и. о. гендиректора с 31 июля на неопределенный срок.

Ранее "Метинвест" сменил ио гендиректора ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), также входящего в группу "Метинвест" и находящегося на неконтролируемых территориях (НКТ): кадровый вопрос рассмотрен на заседании НС 26 июля 2017 года.

Как сообщалось, "Метинвест" 15 марта текущего года заявил об утрате контроля над деятельностью своих предприятий на НКТ.

Позднее сообщалось об аннулировании всех доверенностей предприятиями группы на НКТ, в частности, ЧАО "Комсомольское рудоуправление".

"Комсомолькое РУ" добывает известняк флюсовый и известняк флюсовый конвертерный, а также известняковый камень. 99,7% его акций принадлежит "Метинвесту".

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы расположены, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки - от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".