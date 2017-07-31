Экономика

18:11 31.07.2017

"Нибулон" осуществил тестовую поставку партии арбузов по Днепру

Тестовую партию арбузов отправила по Днепру компания "Нибулон" из Херсонской области для реализации в торговой сети "Сильпо".

Согласно пресс-релизу Агентства США по международной помощи (USAID), 30 июля с причала в Голой Пристани (Херсонская обл.) отчалила баржа, груженая первой оптовой партией арбузов (250 тонн), собранных малыми и средними фермерскими хозяйствами региона.

"Пилотный проект USAID "Поддержка аграрного и сельского развития" поможет повысить качество плодоовощной продукции в торговых сетях Украины, на четверть сократит расходы на логистику продукции из Херсона и поможет мелким фермерам региона наладить цепочку сбыта своей продукции", - говорится в сообщении.

Организаторы поставки проверяют, как будет работать механизм применения международных стандартов логистики и упаковки, рассчитывают показатели стоимости и время перевозки.

После успешного завершения пилотного проекта отработанная логистическая цепочка будет применена к другим видам фруктов и овощей, выращиваемых в Херсонской области.

По данным USAID, из-за отсутствия альтернативных видов транспортировки в "высокий сезон" выращивания арбузов цены на автомобильные перевозки вырастают в 2-2,5 раза, сложности с логистикой и сбытом создают ситуацию, когда около 30% урожая арбуза остается на поле. Поскольку арбузы грузятся насыпом, еще 10-13% продукции подвергается механическим повреждениям, также отсутствуют стандарты упаковки и транспортировки.

"Цепочка поставок, запущенная в рамках этого проекта, поможет решить большинство из этих проблем", - отмечают в USAID.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га, владеет и управляет второй по величине сетью внутренних элеваторов и речных терминалов, морским терминалом в Николаеве. Компания экспортирует преимущественно кукурузу, пшеницу и ячмень в более чем 20 стран мира. Ежегодный объем экспорта достигает 4,5 млн тонн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Продовольственные ярмарки в Киеве прекратят на несколько дней

ГФС проверит главу Минфина Данилюка за 1998-2016гг

В РФ снят запрет на ж/д отправку газа на станцию рядом с крупным распредцентром в Украине

Кистион призвал "Нафтогаз" к толерантности в части требований получения компенсации при поставке газа по спецобязательствам

Порошенко подписал закон об усовершенствовании финансирования обращения с радиоактивными отходами

ПОСЛЕДНЕЕ

Фондовые индексы Украины начали торговую неделю разнонаправленной динамикой

Украина за 6 мес. увеличила добычу газа на 2,6%

Ощадбанк в I полугодии увеличил чистую прибыль на 22%

Цены на нефть снижаются, Brent подешевела

"Метинвест" сменил и. о. гендиректора "Комсомольского рудоуправления" на НКТ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
аминокислоты цены
РЕКЛАМА