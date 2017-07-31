Китай увеличил в I полугодии перевозку грузов по ж/д

Объем грузовых железнодорожных перевозок в Китае в первом полугодии 2017 года увеличился на 15,3% относительно того же периода прошлого года и достиг 1,82 млрд тонн, по данным Государственного комитета по делам развития и реформ.

В том числе в июне он вырос на 16,3%. Таким образом, повышение показателя отмечается уже 11 месяцев подряд, сообщает агентство "Синьхуа".

Железнодорожные перевозки грузов, потребление электроэнергии и кредитование являются важными показателями состояния экономики страны.

Объем грузовых железнодорожных перевозок возобновил рост в августе прошлого года после шестимесячного падения. По итогам 2016 года он сократился на 0,8%.