"Электроконтакт Украина" в конце лета откроет третий завод во Львовской области

Производитель кабельных сетей для автомобилей ООО "Электроконтакт Украина", дочернее предприятие концерна Nexans, 30 августа откроет новый завод в Бродах (Львовская обл.), который станет третьей и самой крупной производственной площадкой в Украине, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

По ее информации, строительство завода "с нуля" было начато в июне 2016 года и на сегодня практически завершено, ведется подготовка к запуску.

Новый завод занимает площадь более 20 тыс. кв. м (в том числе 10 тыс. кв. м – производственный цех).

Инвестиции Nexans в создание нового завода составили 1 млрд грн.

Завод в Бродах стал одним из самых крупных производственных предприятий Nexans, которые сегодня работают в Румынии, Мексике, Болгарии, Китае, Словакии, Чехии, Тунисе. На нем планируется выпускать кабельную продукцию для автомобилей концерна BMW, который уже провел аудит завода и заключил с ним договор.

В пресс-службе уточнили, что 30 августа будет открыта первая линия завода, где будет создано 1,5 тыс. рабочих мест. Кроме того, планируется строительство второй очереди, что позволит дополнительно создать еще 1 тыс. рабочих мест.

"В настоящее время в Перемышлянском производственном подразделении работает более 300 чел., в Золочевском – около 1,200 тыс. чел., а в Бродовское подразделение уже набрано более 300 работников, которые проходили обучение в Золочеве", - сообщили в пресс-службе, добавив, что "Электроконтакт Украина" - один из крупнейших работодателей Перемышлянского и Золочивского районов.

При этом в пресс-службе отмечают, что в числе предлагаемых работникам социальных гарантий – бесплатное обучение в течение недели, доставка к месту работы и домой, льготные комплексные обеды, бесплатное медицинское страхование для проработавших более года.

Заработная плата на производстве составляет в среднем 5-7 тыс. грн, но в зависимости от выработки может быть существенно выше.

ООО "Электроконтакт Украина" работает во Львовской области с 2007 года, когда было создано первое производство в Перемышлянах. В 2011 году на базе бывшего радиозавода была открыта вторая производственная площадка в Золочеве.

Предприятие выпускает кабельную продукцию для мировых автоконцернов: Volkswagen (Audi, Porsche), General Motors (Opel), BMW (BMW, Mini, Rolls Royce), Daimler (Mercedes-Benz).

По данным агентства, выручка "Электроконтакт Украина" в первом квартале 2017 года превысила 80 млн грн (за весь 2016 год – 269 млн грн).

Материнской компанией "Электроконстакт Украина" является входящая в концерн Nexans немецкая Elektrokontakt GmbH, выпускающая кабельные электросети для BMW, General Motors, VW, Daimler.

Nexans является вторым в мире производителем различных кабелей. Производственные мощности расположены в 40 странах мира со штатом около 26 тыс. сотрудников.

Общие продажи компании в 2016 году составили EUR5,8 млрд (в 2015 году – EUR6,2 млрд).