Экономика

17:44 31.07.2017

ПриватБанк в I пол.-2017 получил 2,908 млрд грн чистого убытка

ПриватБанк (Киев) в январе-июне 2017 года получил 2,908 млрд грн чистого убытка против 531 млн грн чистой прибыли за аналогичный период 2016 года.

Согласно обнародованной на веб-сайте банка финансовой отчетности, его чистый процентный доход возрос в 1,85 раза - до 2,713 млрд грн. После отчисления 6,518 млрд грн в резервы под обесценивание кредитов чистый процентный убыток составил 3,805 млрд грн против 2,18 млрд грн чистого процентного дохода в первом полугодии 2016 года.

Чистый комиссионный доход банка за шесть месяцев возрос на 28% - до 4,343 млрд грн.

Административные расходы увеличились на 16,7% - до 5,107 млрд грн.

Активы банка за первое полугодие 2017 года возросли на 11,5% - 228,879 млрд грн в основном за счет увеличения суммы денежных средств и их эквивалентов – на 27,9%, до 38,56 млрд грн, а также за счет поступления на баланс 10,207 млрд грн инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения.

Объем кредитного портфеля увеличился на 1,3% - до 44,17 млрд грн.

В пассивах ПриватБанка сократились обязательства перед Нацбанком Украины – на 5,135 млрд грн, до 12,912 млрд грн, изменилась структура собственного капитала. В частности, по состоянию на 30 июня акционерный капитал составлял 167,495 млрд грн, тогда как на 31 декабря 2016 года – 50,695 млрд грн, но при этом еще были 111,591 млрд грн, полученные, но не зарегистрированные взносы в капитал.

Депозитный портфель банка за первое полугодие возрос на 9,8% - до 198,952 млрд грн.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал 1-е место (237,252 млрд грн) среди 90 действовавших в стране банков.

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