ЮЗЖД отменила тендер на страхование опасных грузов

Юго-Западная железная дорога ПАО "Укрзализници" отменила тендер по обязательному страхованию субъектов перевозки опасных грузов на случай наступления негативных последствий в период перевозки.

Как сообщается в системе электронных закупок ProZorro, тендер отменен в связи с тем, что договор с победителем тендера - СК "Раритет" - был заключен, но не был опубликован в установленный законом "О публичных закупках" срок.

Как сообщалось, первичное ценовое предложение СК "Раритет составило 12,298 тыс. грн, окончательное - 4,999 тыс. грн при ожидаемой стоимости закупки услуг 66,667 тыс. грн.

В тендере также принимали участие СК "Интерэкспрес", "Интер-Полис", "Международная страховая компания".

Административный центр ЮЗЖД расположен в Киеве. Ее общая эксплуатационная протяженность - 4668 км, развернутая длина главных путей - 6438,1 км. Электротягой выполняется 93,3% всех перевозок грузов и пассажиров. На Юго-Западной железной дороге насчитывается 315 станций. Эксплуатационную работу железной дороги осуществляют пять дирекций по железнодорожным перевозкам - Киевская, Казатинская, Жмеринская, Коростенская, Конотопская.