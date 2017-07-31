ФГВФЛ продлил срок ликвидации Укргазпромбанка на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил срок ликвидации Укргазпромбанка на один год – до 14 сентября 2018 года, сообщил ФГВФЛ на веб-сайте.

Согласно сообщению, на такой же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Евгения Ожга.

Укргазпромбанк 7 апреля 2015 года был отнесен к категории неплатежеспособных в связи с осуществлением рисковой деятельности, а 5 августа Национальный банк Украины (НБУ) согласовал приобретение компанией PrimestarEnergy FZE (ОАЭ) 100% акций Укргазпромбанка.

Новый собственник должен был в течение месяца после заключения договора восстановить показатели платежеспособности и ликвидности Укгазпромбанка. Однако 14 сентября НБУ по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Укргазпромбанка в связи с недокапитализацией банка новым акционером в срок.

В начале октября стало известно, что Хозяйственный суд Киева по иску Primestar Energy FZE запретил НБУ ликвидироватьУкргазпромбанк.

Укргазпромбанк основан в 1996 году. Специализировался на обслуживании предприятий ТЭК. Банк контролировали известные в Украине семьи представителей газовой отрасли Ивана Дияка и Ильи Рыбчича.

Согласно данным Нацбанка, по размеру активов (1,369 млрд грн) Укргазпромбанк на 1 января 2015 года занимал 81-е место среди 158 действовавших в стране банков.