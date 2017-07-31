Кистион призвал "Нафтогаз" к толерантности в части требований получения компенсации при поставке газа по спецобязательствам

Вице-премьер Украины Владимир Кистион призвал НАК "Нафтогаз Украины" к толерантности в части получения компенсации за поставки газа в рамках возложенных на компанию специальных обязательств (PSO).

"Правительство Украины исповедует создание рыночных условий в сегменте поставок голубого топлива для населения, в то же время призывает "Нафтогаз" к толерантности: получать сверхприбыли за счет наиболее незащищенных слоев населения недопустимо", - сообщает пресс-служба вице-премьера на правительственном портале.

По его словам, существующий уровень прибыли НАК "делает невозможным выплату любой компенсации компании за поставки природного газа населению по так называемой "специальной цене". Компания не несет каких-либо экономически обоснованных потерь от возложения на нее обязательства поставлять газ населению по специальной цене – 4,942 тыс. грн за 1 тыс. куб. м".

В.Кистион напомнил, что чистая прибыль НАК в 2016 году составила 22,5 млрд грн, что, по его мнению, свидетельствует об отсутствии в необходимости какой-либо компенсации компании за поставки газа в рамках спецобязательств.

"На этапе реформирования украинской экономики, результатом которого должен стать рост доходов граждан, возложение на "Нафтогаз" специальных обязанностей является оправданным шагом правительства. А компенсация при таком уровне прибыли просто невозможна", - убежден В.Кистион.

В сообщении также отмечается, что в структуре торговли газом 95% приходится на поставки газа населению по PSO, 4% – бюджетным организациям и всего 1% – на рыночных условиях промышленности.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева постановлением от 19 июля 2017 года по иску "Нафтогаза" обязал Кабмин выполнить п. 7 ч. 4 с. 11 закона "О рынке природного газа" и определить источники финансирования, порядок определения компенсации для субъектов рынка природного газа, на которых возложены специальные обязательства, путем внесения соответствующих изменений в правительственное постановление №187 от 22 марта 2017 года.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе вице-премьера, Кабмин намерен оспорить это решение суда в апелляционной инстанции.

"Нафтогаз Украины", как отдельное юридическое лицо, в 2016 году получил чистую прибыль 26,529 млрд грн против чистого убытка 27,749 млрд грн в 2015-м. Консолидированная прибыль группы НАК составила 22,532 млрд грн против 35,062 млрд грн чистого убытка годом ранее.

Ранее в НАК отмечали, что по итогам 2016 года сегмент торговли газом принес компании убытки в размере 3,5 млрд грн.

В частности, по итогам 2016 года прибыльными для компании были сегменты транспортировки и распределения газа (26 млрд грн), добычи газа (15,3 млрд грн), нефтепереработки (1,7 млрд грн) и транспортировки нефти (1,6 млрд грн).

Убыточными сегментами в 2016 году были добыча нефти и газоконденсата (6,8 млрд грн), торговля газом (3,5 млрд грн), хранение газа (1,6 млрд грн). При этом обеспечение на судебные иски, часть убытков от колебания курса гривни и другие расходы группы, которые не распределяются на операционные сегменты, составили 11,9 млрд грн.

По итогам 2016 года НАК перечислил в госбюджет дивиденды в размере 13,3 млрд грн, а также 2,4 млрд грн авансовых взносов по налогу на прибыль, начисленных на сумму дивидендов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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