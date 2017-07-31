Лайфовые страховщики-члены ЛСОУ в I полугодии собрали 729,8 млн грн страховых платежей

Лайфовые страховые компании - члены Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), принимающие участие в проекте "Открытое страхование", в январе-июне 2017 года собрали 729,8млн грн страховых платежей.

Согласно пресс-релизу ЛСОУ, общий объем страховых резервов компаний увеличился на 26,4% по сравнению с первым полугодием 2016 года и составил 4,3 млрд грн.

Размер страховых выплат составил 138,6 млн грн.

Активы этих компаний составили 5,2 млрд грн, а совокупный уставный капитал участников составил 237,2 млн грн.

По договорам страхования по достижению застрахованными пенсионного возраста, объем премий увеличился в 4,2 раза до 12,2 млн грн, по другим договорам накопительного страхования - рост на 16,1% -459,3 млн грн.

По договорам страхования жизни исключительно на случай смерти поступления страховых премий увеличилось по сравнению с первым полугодием прошлого года в 6,5 раз до 38,3 млн грн.

Что касается других договоров страхования жизни, наблюдается увеличение страховых платежей - по итогам шести месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016г. на 10,8% до 219,1 млн грн.

Проект ЛСОУ "Открытое страхование" в разрезе лайфовых страховых компаний разделен на две категории: внутренние данные (используемые для анализа непосредственно компаниями-участниками проекта) и внешние показатели, которые размещаются на сайте ЛСОУ.

Так, данные за первое полугодие 2017 года на добровольной основе предоставили пяти компаний-членов ЛСОУ: "КД Жизнь", "МетЛайф", "АСКА-Жизнь", "ПЗУ Украина страхование жизни", "ТАС".