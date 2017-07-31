УГЦР отменил прошлый тендер на оператора переноса номеров MNP

Комитет по конкурсным торгам Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) отменил состоявшийся в конце 2015 года конкурс по отбору компании для реализации услуги переноса номеров при смене оператора (MNP), ставший предметом затянувшихся судебных разбирательств.

Соответствующее решение на внеочередном заседании комитета в понедельник единогласно поддержали все присутствующие члены комитета.

Как отметил в ходе заседания комитета исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько, теперь госпредприятие намерено доработать условия конкурса во избежание судебных тяжб и в течение двух недель объявить о проведении в системе ProZorro нового тендера по отбору компании для предоставления услуги MNP.

"В ближайшее время мы доработаем тендерную документацию на проведение соответствующего конкурса, попробуем устранить все те недочеты, которые были спорными, которые остановили процесс в предыдущий раз. Я надеюсь, что через систему ProZorro мы получим еще большее количество участников и более экономически выгодное предложение для нас и для всего рынка от компаний. Я думаю, где-то в течение двух недель огласим о новом тендере", – отметил В.Гулько.

По его словам, тендерная процедура в системе ProZorro займет около 1,5 месяца и после этого еще месяц будет отведен для заключения договора с победителем конкурса.

В.Гулько также выразил надежду, что в этот раз принимать участие в тендере на предоставление услуг MNP будет большее количество компаний, чем в предыдущем, среди которых будут и иностранные компании.

"В течение этих двух лет были обращения от других компаний из других стран относительно ситуации с внедрением услуг MNP и их возможности поучаствовать в конкурсе… Сейчас, учитывая что мы прошлый тендер отменили, будем всех кто к нам обращался приглашать на новый тендер. Поэтому надеемся на большее количество участников", – сказал исполнительный директор УГЦР.

Как сообщалось, УГЦР на конкурсе 5 января 2016 года отобрал из шести участников ООО "Диалинк" для реализации проекта на внедрение услуги MNP. "Эс Ай Центр", не допущенная к оценочной фазе тендера, но подавшая почти вдвое более дешевую заявку, и ее партнер Teletech успешно обжаловали результаты конкурса в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).

УГЦР решил отказаться от судебной тяжбы с АМКУ и выполнил всего его предписания, 21 апреля 2016 года определив победителем конкурса по MNP "Эс Ай Центр". После чего "Диалинк" подала около 20 судебных исков по обжалованию вышеуказанных решений, вследствие чего внедрение MNP было заблокировано на более чем полгода.

В апреле 2017 года Высший хозяйственный суд Украины, рассмотрев кассационную жалобу ООО "Диалинк", отменил решения судов предыдущих инстанций о признании заключенным договора между УГЦР и "Эс Ай Центр" по внедрению в стране MNP и направил дело на новое рассмотрение. Из-за этого решения процесс внедрения MNP приостановлен минимум на несколько месяцев.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Александр Животовский в конце июня выразил надежду, что внедрение услуги MNP будет завершено до конца 2017 года. "У нас непростая история с судебными разбирательствами двух вендоров. В данный момент происходит их очередная фаза. Мы рассчитываем на завершение всех необходимых работ и запуск MNP до конца года. Шансы это сделать есть", – сказал он, отметив, что этот процесс не является технически сложным.