Курс доллара США растет к евро

Курс американского доллара в понедельник укрепляется относительно евро и других основных мировых валют за исключением японской.

В то же время иена дорожает на фоне повышения спроса на защитные активы из-за усиления напряженности в отношениях США с Россией и КНДР. Также росту иены способствует репатриация нацваюты японскими компаниями перед концом месяца.

Евро торгуется днем в понедельник в районе $1,1732 против $1,1751 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 129,73 иены по сравнению со 130,06 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 110,58 иены против 110,68 иены в пятницу.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, в ходе торгов в понедельник поднялся на 0,1%.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,2%.

Президент РФ Владимир Путин в минувшие выходные объявил о том, что 755 работников дипмиссий США, или более двух третей персонала, должны будут прекратить деятельность в России и покинуть страну.

В ночь на субботу СМИ сообщили об очередном пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Позже в Пхеньяне сообщили о втором успешном пуске МБР "Хвансон-14".

ВВС США и Силы самообороны Японии провели в воскресенье совместные учения в связи с очередным пуском ракеты КНДР, сообщил глава японского МИД Фумио Кисида.

С начала июля доллар снизился на 2,2% к корзине из шести основных мировых валют. Падение продолжается уже пять месяцев подряд, чего не наблюдалось с 2011 года.

В том числе курс американской нацвалюты опустился примерно на 1,6% относительно иены.

Индекс паритета покупательской способности, рассчитываемый ОЭСР, указывает на то, что даже после укрепления в этом году евро на 10% к доллару, единая европейская валюта остается самой дешевой среди стран G10.