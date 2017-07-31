Запасы угля на складах ТЭС Украины за месяц снизились на 15%

Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 27 июня по 31 июля сократились на 15,4% (на 384,6 тыс. тонн) – до 2 млн 117,4 тыс. тонн.

Согласно данным Министерства энергетики и угольной промышленности, за этот период запасы углей антрацитовой группы возросли на 7% (на 47,4 тыс. тонн) – до 725,2 тыс. тонн, тогда как запасы углей газовой группы снизились на 23,7% (на 432 тыс. тонн) – до 1 млн 392,2 тыс. тонн.

В то же время, запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины за период с 27 июня по 31 июля возросли на 46,2% (на 77,7 тыс. тонн) – до 245,8 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы на 31 июля превышают показатель 27 июня в 2,3 раза (на 76,8 тыс. тонн) – до 134,4 тыс. тонн, газовой – на 0,8% (на 0,9 тыс. тонн), до 111,4 тыс. тонн.

Как сообщалось, ТЭС и ТЭЦ Украины в 2016 году увеличили потребление угля на 9,4% (на 2,701 млн тонн) по сравнению с 2015 годом – до 31 млн 338,6 тыс. тонн. В т.ч. потребление марок АШ+Т составило 12 млн 824,1 тыс. тонн, Г+Д – 18 млн 514,6 тыс. тонн.