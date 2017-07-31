Экономика

15:09 31.07.2017

Нефть перешла к снижению

Цены на нефть в понедельник перешли к снижению, трейдеры ждут реакции американских властей на итоги голосования в Венесуэле, опасаясь ужесточения санкций США в отношении венесуэльской нефтяной промышленности.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 кв подешевели на $0,08 (0,15%) - до $52,44 за баррель. Торги по этому контракту завершаются в понедельник. Более активный контракт на октябрь потерял 0,3%, опустившись до $52,09 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на $0,15 (0,3%) - до $49,56 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent увеличилась на 9,3%, WTI - на 8,6%. Впервые с мая нефть поднялась выше 200-дневной скользящей средней.

Явка на выборах в конституционную ассамблею Венесуэлы (учредительное собрание) составила 41,5%, сообщил национальный избирательный совет. Однако оппозиция отказалась признавать итоги выборов и приводит свои данные: 88% избирателей не пришли на участки для голосования.

Участники рынка ждут встречи ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа: технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти рассмотрит проблемы и трудности, с которыми сталкивается ряд стран при выполнении данного соглашения, а также проанализирует меры, необходимые для выполнения целей соглашения по ускорению балансировки на мировом рынке нефти.

Заседание комитета пройдет под совместным председательством России и Кувейта.

Иран ожидает снижения мировых товарных запасов нефти до "более благоприятного уровня", заявил министр нефти стран Бижан Намдар Зангане новостному агентству Shana.

Хедж-фонды увеличили ставки на рост цен на нефть WTI до максимума за три месяца, свидетельствуют данные Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США.

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