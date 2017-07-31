Экономика

14:57 31.07.2017

Discovery покупает Scripps Networks

Американская телевещательная компания Discovery Communications, владеющая телеканалами Discovery, Animal Planet, Eurosport и многими другими, достигла соглашения о приобретении компании Scripps Networks Interactive за $14,6 млрд.

Scripps принадлежит ряд каналов про кулинарию, обустройство дома и путешествия.

Как сообщается в пресс-релизе Discovery, компания заплатит $90 за акцию Scripps, что на 34% превышает котировки на 18 июля, за день до того, как в прессе появились слухи о возможном слиянии компаний. Ожидается, что сделка будет закрыта в начала 2018 года.

Совместная компания будет охватывать примерно 20% всей аудитории платного телевидения в США и будет производить около 8 тыс. часов оригинального видеоконтента в год.

Акции Discovery дорожают в ходе предварительных торгов на 4,2%, Scripps - на 1,5%.

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