Panasonic увеличила прибыль и выручку в I финквартале

Panasonic Corp., один из ведущих японских производителей бытовой электроники, увеличила прибыль и выручку в первом финансовом квартале, а также подтвердила прогноз на весь фингод.

Как сообщается в пресс-релизе Panasonic, чистая прибыль в апреле-июне повысилась на 67%, до 48,8 млрд иен ($442 млн) по сравнению с 29,2 млрд иен за аналогичный период.

Операционная прибыль выросла на 17% - до 83,9 млрд иен против 71,8 млрд иен, выручка - на 5%, до 1,865 трлн иен.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали чистую прибыль Panasonic на уровне 49 млрд иен, операционную прибыль - 84,6 млрд иен, выручку - 1,84 трлн иен.

"В прошедшем квартале умеренные темпы глобального экономического подъема сохранились, рост в США продолжился благодаря устойчивым потребительским расходам, китайская экономика оставалась стабильной, - говорится в пресс-релизе Panasonic. - Японский экспорт увеличился, поддержав экономику страны".

"Подъем мировой экономики, как ожидается, продолжится, однако факторы риска, включающие, в частности, изменения в политике, кредитно-денежных условиях, а также возможность ослабления роста в emerging markets, сохраняются", - отмечается в сообщении компании.

Рост операционной прибыли и выручки Panasonic в минувшем финквартале в значительной мере обусловлен улучшением показателей в подразделении, выпускающем электронные компоненты для автомобильного сектора.

Операционная прибыль этого подразделения увеличилась на 22%, выручка - на 13%.

Panasonic подтвердила прогноз на текущий фингод, согласно которому ее выручка составит 7,8 трлн иен, операционная прибыль - 335 млрд иен. Показатели выше уровня предыдущего фингода на 6% и 21% соответственно.

Panasonic Corp. является одним из мировых лидеров в производстве бытовой электроники. Это глобальный концерн, в который входит около 600 предприятий и научно-исследовательских центров по всему миру. Акции Panasonic, базирующегося в Японии, котируются на фондовых биржах Токио, Осаки, Нагои и Нью-Йорка.

Акции Panasonic в понедельник подорожали на 0,8%.