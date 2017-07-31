Экономика

13:37 31.07.2017

Нацкомфинуслуг намерена расширить перечень лиц, имеющих право на рассмотрение дел о правонарушениях и применения мер воздействия

Рассмотрение дел о правонарушениях совершенных на рынке финансовых услуг и применения меры воздействия, в том числе наложение штрафа, производятся председателем Нацкомфинуслуг и руководителями самостоятельных структурных подразделений или лицами, их замещающими, по направлениям осуществления надзора за отдельными рынками финансовых услуг (ранее директорами департаментов по направлениям за отдельными рынками).

Такая норма закреплена в обнародованном на сайте регулятора проекте распоряжения Нацкомфинуслуг "О внесении изменений в Положение о применении Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, мер воздействия за нарушение законодательства о финансовых услугах".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, причиной такого решение стало, сокращение в апреле текущего года департаментов регулирования и надзора за учреждениями накопительного пенсионного обеспечения и управляющих ФФС и ФОН, путем преобразование их в управление. При этом положением ? 2319, определяющим порядок производства по делам о правонарушениях и применении мер воздействия и их обжалования отсутствуют полномочия управлений по этим вопросам, поскольку данные полномочия относятся только Нацкомфинуслуг как коллегиальному органу, председателю Нацкомфинуслуг или директорам департаментов по направлениям.

Таким образом, с целью урегулирования вышеупомянутого вопросы и вносятся изменения в данное положение, в части расширения перечня уполномоченных лиц, имеющих право по рассмотрению дел о правонарушениях и применения мер воздействия.

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