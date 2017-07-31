Ассоциация нефтетрейдеров предлагает АМКУ подписать меморандум о совместных действиях

"Нефтегазовая ассоциация Украины" предлагает Антимонопольному комитету Украины подписать меморандум о совместных действиях по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции на рынке, сообщила пресс-служба ведомства.

"Подписание меморандума, по мнению ассоциации, позволит усовершенствовать механизмы предоставления операторами рынков оптовой и розничной торговли нефтепродуктами информации, необходимой комитету для исследования соответствующих рынков", - говорится в сообщении.

В "Нефтегазовую ассоциацию Украины" входят сети АЗС WOG, ОККО, Shell, "AMIC Украина", Socar, KLO, "Паралель", SunOil, а также оптовый поставщик "БНК-Украина".

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