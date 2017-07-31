Банк "Пивденный" в I полугодии увеличил чистую прибыль на 24,6%

Банк "Пивденный" (Одесса) по итогам января-июня 2017 года получил 39,778 млн грн чистой прибыли, что на 24,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года (31,927 млн грн).

Согласно финансовому отчету банка, размещенному на его веб-сайте, его чистый процентный доход за первое полугодие текущего года вырос в четыре раза – до 461,002 млн грн. Кроме того, банк получил 314,558 млн грн комиссионного дохода (на 50,3% больше).

Активы банка за первые шесть месяцев уменьшились на 0,7% и составили 20,525 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов выросли на 3,2%, до 14,024 млрд грн.

Уставный капитал к концу указанного периода оставался на прежнем уровне – 956,894 млн грн, тогда как собственный капитал вырос на 1,9% - до 2,126 млрд грн.

Банк "Пивденный" основан в 1993 году. Согласно данным Нацбанка, на 1 января 2017 года Юрию Родину, отцу А.Ванецьянц, напрямую принадлежало 18,7062% акций, опосредованно – 19,4969%, А.Ванецьянц – соответственно 11,2371% и 13,8859%.

Помимо этого, крупным акционером банка был Марк Беккер с прямым участием 19,1539% и совокупным 23,5680%,.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (20,228 млрд грн) финучреждение занимало 14-е место среди 90 действовавших банков.