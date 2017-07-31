Трейдинговая Petroforce планирует получить лицензию на поставку газа в Украине

ООО "Петрофорс Украина " (Киев) подала заявку на получение лицензии на поставку природного газа в Украине.

Решение о выдаче лицензии 100%-й украинской "дочке" Petroforce Trading and Shipping SA (Швейцария) будет рассмотрено на заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 3 августа 2017 года.

Согласно русскоязычной версии сайта Petroforce, компания начала торговать нефтью с 2013 года, осуществляла операции с такими компаниями как ENI (Италия) и Petronas (Малайзия). Также осуществляет торговые операции с нефтепродуктами, металлом и сельскохозяйственной продукцией.

Конечным бенефициаром и генеральным директором Petroforce является Кришна Пемсинг, выпускник Научно-исследовательского института строительной механики (Киев), работавший в странах СНГ в 90-х и начале 2000-х. К.Пемсинг также значится одним из бенефициаров газораспределительной компании ООО "Газпостачсервис" (Винницкая обл.).

Как сообщалось, в Украине после либерализации рынка природного газа уже получили лицензии на торговлю газом международные трейдеры MET и Trafigura, подала заявку на получение – Engie.

По состоянию на 14 июня 2017 года НКРЭКУ выдала 276 лицензии на поставку газа в Украине.