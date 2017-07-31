Экономика

12:52 31.07.2017

ФГИ предлагает арендовать у него сооружения ЧАЭС площадью 2,5 млн кв.м. для размещения солнечной электростанции

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины начал прием заявок на аренду части "Инженерного сооружения системы охлаждения объектов Чернобыльской АЭС" для размещения солнечной электростанции.

Как сообщается на сайте ФГИ, площадь территории предлагаемой для строительства солнечной электростанции, – 2,5 млн кв. м, мощность объекта по расчетам ФГИ может составить 100 МВт. Максимальный срок аренды – 49 лет.

Как сообщалось, ранее ООО "Экосолар Инвест" (Винница) и "Солар Чернобыль" (Киев) получили в аренду площадки в Чернобыльской зоне площадью 3,4 га и 1,7 га соответственно под строительство солнечных электростанций.

"Экосолар Инвест" получила в пользование бетонную площадку отстоя автотранспорта в Чернобыле, "Солар Чернобыль" – часть бетонной площадки возле сооружения "распределительное устройство 2-ой очереди" в Припяти.

Новость смотреть также на сайте Энергореформа

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Гройсман допускает рейсы Ryanair в "Борисполь" или "Жуляны" на временных условиях до запуска "Гостомеля"

В ЕС обеспокоены возможным началом торговой войны из-за стали

Внедрение RAB-тарифов не должно отобразиться на счетах потребителей

Украина нарастила запасы газа в ПХГ до 13 млрд куб. м

Цены на нефть усилили рост

ПОСЛЕДНЕЕ

ProZorro запустила рейтинг лучших и худших госзаказчиков Dozorro Index

Нацкомфинуслуг намерена расширить перечень лиц, имеющих право на рассмотрение дел о правонарушениях и применения мер воздействия

Ассоциация нефтетрейдеров предлагает АМКУ подписать меморандум о совместных действиях

Харьковский "Завод Фрунзе" инвестирует USD1,6 млн в запуск производства решетчатых настилов

Альфа-Банк в I полугодии уменьшил чистую прибыль в 6,3 раза

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Джинсы мужские
РЕКЛАМА