ФГИ предлагает арендовать у него сооружения ЧАЭС площадью 2,5 млн кв.м. для размещения солнечной электростанции

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины начал прием заявок на аренду части "Инженерного сооружения системы охлаждения объектов Чернобыльской АЭС" для размещения солнечной электростанции.

Как сообщается на сайте ФГИ, площадь территории предлагаемой для строительства солнечной электростанции, – 2,5 млн кв. м, мощность объекта по расчетам ФГИ может составить 100 МВт. Максимальный срок аренды – 49 лет.

Как сообщалось, ранее ООО "Экосолар Инвест" (Винница) и "Солар Чернобыль" (Киев) получили в аренду площадки в Чернобыльской зоне площадью 3,4 га и 1,7 га соответственно под строительство солнечных электростанций.

"Экосолар Инвест" получила в пользование бетонную площадку отстоя автотранспорта в Чернобыле, "Солар Чернобыль" – часть бетонной площадки возле сооружения "распределительное устройство 2-ой очереди" в Припяти.

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