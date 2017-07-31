Рабгруппа при Госпродпотребслужбе разрабатывает законопроект о ветеринарной медицине

Рабочая группа при Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей разрабатывает законопроект о ветеринарной медицине, который должен урегулировать правоотношения в вопросах здоровья животных, частной ветеринарной практики, оборота ветпрепаратов.

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы, рабгруппа уже подготовила структуру новой редакции закона.

"Необходимость в наработке законопроекта возникла в связи с трудностями, которые сегодня возникают в правоприменении действующей редакции закона о ветеринарной медицине", - указывают в ведомстве.

В Госпродпотребслужбе сообщили, что сегодня уже есть ряд наработок, которые могут быть использованы при подготовке новой редакции закона, в частности, законопроекты о частной ветеринарной практике, ветпрепаратах, внесении изменений в закон Украины о ветеринарной медицине.

В ведомстве отметили, что к процессу разработки и обсуждения проекта будут привлечены профильные ассоциации.

Как сообщалось, приказом Госпродпотребслужбы от 27 июня 2017 №469 создана рабочая группа по подготовке законопроекта "О ветеринарной медицине". В ее состав вошли представители ведомства, проекта ЕС "Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине", FAO, Офиса эффективного регулирования.