Экономика

12:04 31.07.2017

НБУ переводит обеспечение наличными Кировоградской и Ривненской областей в соседние теруправления и уполномоченные банки

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 октября прекратит кассовое обслуживание денежного обращения в Кировоградской и Ривненской областях соответствующими территориальными подразделениями.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, решение правления НБУ №486-рш "Об оптимизации обеспечения Кировоградской и Ривненской областей наличными" принято в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине.

Обеспечение наличными банков и обособленных подразделений банков в Кировоградской и Ривненской областях будет происходить через территориальные подразделения центробанка в ближайших (соседних) регионах, а также через уполномоченные банки.

НБУ при этом напоминает, что по состоянию на 26 августа 2017 года, статус уполномоченного банка имеют Ощадбанк и ПриватБанк (оба Киев).

"Указанные уполномоченные банки имеют разветвленную сеть филиалов и отделений, расположенных во всех областях Украины. Они будут обеспечивать регионы наличными, как через свои банки, так и через другие банки, а также принимать излишки наличности от банков", - сообщил центробанк.

Нацбанк также отметил, что процесс оптимизации системы обеспечения наличными регионов, в том числе за счет реинжиниринга существующей сети региональных подразделений будет продолжаться в течение 2017-2018 гг.

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