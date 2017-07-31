Прибыль банка "Кредит Днепр" в I полугодии составила 160,370 млн грн

Прибыль банка "Кредит Днепр" (Киев) по итогам деятельности в январе-июне 2017 года составила 160,370 млн грн, тогда как за соответствующий период 2016 года убыток банка составлял 277,357 млн грн.

Согласно обнародованному на веб-сайте банка финансовому отчету, его чистый процентный доход в первом полугодии текущего составил 63,963 млн грн, тогда как за соответствующий период прошлого года его чистые процентные расходы составляли 74,661 млн грн.

Активы банка за шесть месяцев возросли на 16,5% и составили 9,172 млрд грн, в том числе кредиты и задолженность клиентов увеличились на 8,9% - до 4,361 млрд грн.

Средства клиентов возросли на 15,4% - до 8,586 млрд грн.

Уставный капитал не изменился и составил 1,545 млрд грн, собственный капитал увеличился на 84,9% - до 349,247 млн грн.

Банк "Кредит Днепр" основан в 1993 году. Единственным его акционером на 1 января 2017 года была компания "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", 100% уставного капитала которой владеет компания Paramigiani Management Limited (обе - Кипр). В свою очередь, 99% акций Paramigiani Management Limited прямо и еще 1% опосредованно принадлежат Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (8,333 млрд грн) банк занимал 22-е место среди 90 действующих.