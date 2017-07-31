"Укртрансгаз" в I полугодии перевыполнил план капинвестиций в строительство на 3%, в ремонты – на 16%

ПАО "Укртрансгаз" по итогам января-июня 2017 года перевыполнил план капитальных инвестиций в строительство на 3%, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

Кроме того, план выполнения программ ремонтов и технического обслуживания перевыполнен на 16%, а план диагностирования объектов газотранспортной системы (ГТС) – на 1%. В то же время программа комплектации материально-техническими ресурсами (МТР) производственных программ недовыполнена на 12%.

"По результатам финансово-хозяйственной деятельности в первом полугодии этого года, общество полностью выполнило предусмотренные на этот период производственные программы и работы по диагностированию объектов ГТС", - отмечено в сообщении.

По данным компании, в январе-июне текущего года выполнены работы по ремонту и техническому обслуживанию на 1 млрд 330,6 млрд грн, что на 30,2% (на 308,6 млн грн) больше, чем за аналогичный период 2016 года, объем выполненных работ по капинвестициям в денежном эквиваленте возрос в 2,8 раза (на 512,1 млн грн) – до 794,2 млн грн, а в диагностику ГТС вложено 128,8 млн грн, что на 10,7% (на 15,5 млн грн) меньше, чем в первом полугодии-2016. В обеспечение производственных программ МТР вложено 463,3 млн грн, что на 39% (на 296,4 млн грн) меньше, чем в январе-июне-2016.

В УТГ отмечают, что невыполнение плана по МТР связано с усовершенствованием процедуры закупок и после завершения перехода компании на современную систему закупок отставание от графика будет ликвидировано.

При этом подготовка ГТС к отопительному сезону проходит в штатном режиме согласно утвержденному план-графику. Так, за два (май-июнь) из пяти (май-сентябрь) месяцев в среднем выполнено 30-40% от запланированных работ.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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