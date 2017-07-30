Экономика

11:07 30.07.2017

Apple не будет продавать приложения для обхода блокировок в Китае

Apple сделала недоступными в Китае приложения из своего магазина, которые позволяют обходить блокировки запрещенных сайтов, сообщила The Wall Street Journal.

В воскресенье заработала новая китайская версия магазина App Store, которая исполняет новые правила. В частности, теперь вся информация App Store хранится на серверах на территории Китая, подконтрольных местному регулятору интернета.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая поставило задачу "очистить" рынок онлайн-услуг. В плане по "очистке" есть полный запрет на сервисы VPN, которые позволяют заходить на запрещенные ресурсы через иностранные серверы, тем самым обходя блокировки.

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